Traffico Roma del 05-11-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 5 novembre 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani sulla via del mare per incidente ancora lunghe code nei pressi di Vitinia nelle due direzioniin concludi in entratasulla Cassia sulla Flaminia dal raccordo anulare anche sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe ed ancora code versosulla diramazionenord dell’autosole file poi tangenziale est e tra Tiburtina e Salaria direzione Stadio Olimpico e all’Olimpico alle 18 incontro di calcio nome Alice previste le consuete modifiche alla viabilità e alla sosta nell’area circostante l’impianto sportivo è possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 e con le 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti della città dalle 17 invece evento in piazza dei Santi Apostoli a cura della ...

È tutto pronto per la stazione della metro C a piazza Venezia, al centro di. Un video diffuso dalle società che lavorano alla realizzazione dell'infrastruttura, tra le ...disagi per ile ...

Roma, violenta lite nel traffico del lungotevere fra un automobilista e due autisti di pullman Corriere TV

Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, Piazza Venezia chiusa al traffico dalle 7.30 alle 10 Roma Capitale

ROMA, 05 NOV - Una ragazzina di 13 anni è morta la scorsa notte a Roma in un incidente stradale su via Laurentina. A bordo dell'auto su cui viaggiava c'erano anche la madre e una sua amica, rimaste gr ...