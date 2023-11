Traffico Roma del 05-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare attenzione tra il bivio per Parco de’ Medici via del Mare chiusa una corsia di marcia per un albero pericolante poco ilsu strade ed autostrade della capitale al momento si registrano rallentamenti solo sulla tangenziale est altezza galleria Giovanni XXIII per alberi pericolanti verso via del Foro Italico dalle 15 alle 18 manifestazione in Piazza della Bocca della Verità possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante dalle 17 Evento in piazza dei Santi Apostoli a cura della Comunità di Sant’Egidio con il raduno di circa 1000 bambini di vari paesi possibili ripercussioni suldi zona alle 18 allo stadio OlimpicoLecce previste le con sua modifica le abilità e alla sosta nell’aria circostante ...