Tim | via libera del Cda | approvata la vendita della rete a Kkr

(Di domenica 5 novembre 2023) Il consiglio di amministrazione di Tim, dopo una lunga serie di riunioni iniziate venerdì, ha approvato laal fondo statunitense Kkr. Con 11 voti favorevoli è arrivato il viadel Cda. Si tratta di un risultato, questo, che supera le più rosee aspettative. Il board che si è concluso poco tempo fa, ha quindi approvato lasenza che questa decisione debba passare né per il voto di un'Assemblea straordinaria né da un'Assemblea consultiva. Con questo Cda di oggi si conclude un lungo weekend. La riunione di venerdì del Cda si era focalizzata sugli studi portati dagli advisor in tema di congruità dell'offerta rispetto al valore degli asset e sulla sostenibilità dell'assetto che comporterà la cessionee, cioè, il futuro di ...

Il Consiglio di amministrazione di Tim ha approvato la vendita di Netco accettando l'offerta di Kkr. Il fondo statunitente ha messo sul piatto 20 miliardi che potrebbero diventare 22 con la fusione ...