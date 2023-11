Tim | KKR alla finestra dopo il Cda | ma Vivendi frena | vuole 31 mld e non 21 Ipotesi assemblea straordinaria - ESCLUSIVA

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 5 novembre 2023) Tra poche ore si conoscerà l’esito della partita sulla rete di TIM. Il CdA in corso a cavallo di questo weekend darà il responso entro domenica sera. Come è noto, dovrà infatti esprimersi sull'offerta vincolante sull’acquisto della sola rete di TIM per un importo di 21 miliardi di euro avanzata dal