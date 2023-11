Tim dà il via libera all’offerta di Kkr | è ufficiale

(Di domenica 5 novembre 2023) Disco verde dal cda alla cessione della rete al fondo Usa per 22 miliardi. Nessuna assemblea neanche consultiva. Vivendi “userà ogni mezzo legale per contrastare questa decisione”

Ma Bernabè è stato per due volte alla guida di, ed è stato anche membro del board e reggente. Possibile che non sia stato mai capace di trovare unaalternativa che non fosse quella di portare ...

Tim, via libera del cda alla vendita della rete a Kkr per 22 miliardi: non si passerà dall’assemblea Corriere della Sera

Rete Tim, il cda accetta l’offerta Kkr: vende Netco senza passare dall’assemblea. Può valere fino a 22 miliardi, tutti i dettagli Milano Finanza

Il board ha approvato la vendita al fondo statunitense senza che la decisione debba passare per un'Assemblea straordinaria o un'Assemblea consultiva ...Tim ha accettato l'offerta di Kkr, valorizzando la rete fissa fino a 22 miliardi di euro e riducendo il debito di 14 miliardi. Il perfezionamento è previsto entro l'estate 2024. Il cda ha dato mandato ...