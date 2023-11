Tim dà il via libera all’offerta di Kkr | dicono fonti

(Di domenica 5 novembre 2023) Il cda riunito per continuare a esaminare l’offerta vincolante di Kkr e decidere se accettare o meno la proposta del fondo Usa del valore di circa 22 miliardi

Arriva illibera alla cessione al fondo statunitense Il Cda diche si è appena concluso, secondo quanto si apprende, avrebbe dato illibera alla cessione della rete al fondo statunitense Kkr.

Rete Tim, il cda accetta l’offerta Kkr: via libera alla vendita di Netco senza passare dall’assemblea Milano Finanza

Tim, via libera del cda alla vendita della rete per 22 miliardi a Kkr: non si passerà dall'assemblea Corriere della Sera

Il Consiglio di amministrazione di Tim ha approvato la vendita di Netco accettando l'offerta di Kkr. Il fondo statunitente ha messo sul piatto 20 miliardi che potrebbero diventare 22 con la fusione ...Weekend di fuoco in casa Tim. Due i cda in programma, uno oggi e l’altro domenica 5 novembre per venire a una quadra sul dossier Netco. Se una quadra sia stata trovata. L’offerta per… Leggi ...