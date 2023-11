Il cda diha votato e, secondo quanto si apprende da fonti, approvato la vendita di Netco accettando l'offerta di Kkr. Il fondo americano ha messo sul piatto 20 miliardi che potrebbero diventare 22 con la ...

Tim approva la vendita di Netco a Kkr La Prealpina

Tim, il cda approva la vendita della rete a Kkr: accettata l’offerta da 20 miliardi La Stampa

Weekend di fuoco in casa Tim. Due i cda in programma, uno oggi e l’altro domenica 5 novembre per venire a una quadra sul dossier Netco. Se una quadra sia stata trovata. L’offerta per… Leggi ...Il Cda di Tim ha approvato la vendita di Netco a Kkr per 20 miliardi, con possibilità di arrivare a 22 miliardi con la fusione con Open Fiber. Il Consiglio di Amministrazione di Tim ha votato ed, a ...