Test | Sai riconoscere chi ti dice bugie?

Leggi su dilei

(Di domenica 5 novembre 2023) Fin da bambine ci educano a essere sincere, a dire sempre la verità, a non nascondere nulla. E ci raccontano la storia del bugiardissimo Pinocchio, a cui una serie di orribili peripezie (viene derubato, schiavizzato, impiccato, imprigionato, tramutato in asino, usato come cane da guardia, ingoiato da un pesce-cane ecc.) fanno passare la voglia di dire fandonie. Per evitare i guai Ma impariamo anche quanto, talvolta, sia più comodo e socialmente funzionale dire una bugia invece della verità. “Com’è andata a scuola?” “Bene” ci evita una raffica di domande sul perché la maestra ci ha riprese quando eravamo distratte. “Come stai?” “Tutto ok, grazie” ci risparmia l’imbarazzo di dire che ci sentiamo uno schifo. Perché dare un dispiacere agli altri e oltretutto apparire come perdenti? Meglio una bugia “bianca” che alteri un po’ la verità, per mostrarla migliore di quello che è. Per essere ...