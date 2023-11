Terra Amara in onda domenica 5 novembre | anticipazioni episodi di stasera | Zuleyha e Demir sempre più uniti

(Di domenica 5 novembre 2023) Va incon una nuova programmazione: dal 5, la soap turca andrà inanche di. Come vi avevamo anticipato, l’apprezzato serial, trasmesso su Canale5 da ormai oltre un anno, oltre ad occupare la fascia pomeridiana dal lunedì al sabato, avrà anche una prima tv di sera. Gliinsono quelli della terza stagione, dove continuerà a tener banco il triangolo trae Umit.saranno trasmessi ben tre. Ecco le. Gaffur è stato raggirato: ha impegnato un terreno di Gulten e ora non ha i soldi per ripagare il debito. La ragazza affronta il fratello, e Saniye lo caccia di casa. ...

... tutti in pigiama per il compleanno di Rosy Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Al 'Grande Fratello' va in scena la festa d'autunno Ultimo Aggiornamento '', il cast e i personaggi della ...

Terra Amara, anticipazioni: Mujgan mette al muro Fikret, Demir subisce un’aggressione theWise Magazine

Chi sono gli ospiti attesi oggi, sabato 4, e domani, domenica 5 novembre 2023 a Verissimo, in onda alle 16:30 su Canale 5.La dottoressa Umit creerà molto problemi in Terra Amara e le sue vittime saranno Zuleyha e Demir. Decisa a non arrendersi dopo il rifiuto del suo ex amante, che resterà al fianco della moglie, farà di ...