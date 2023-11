Ternana | Lucarelli in bilico | contatti per il sostituto

(Di domenica 5 novembre 2023) Laprosegue il suo momento difficile. I ragazzi di Cristianosono caduti nuovamente ieri in casa contro il Venezia e si trovano...

Il tecnico della, sembra ormai sull'orlo dell'esonero, con l'ufficializzazione dell'allontanamento che sembra imminente. Il direttore sportivo della, Stefano Capozucca, ha ...

Ternana, Cristiano Lucarelli verso l'esonero: gli scenari per le Fere TerniToday

Ternana, Capozucca su Lucarelli: “Esonero Stiamo valutando” ItaSportPress

Esonero già deciso, il club non si allenerà e la sessione è stata praticamente annullata, proprio a causa della scelta fatta.La ripresa è stata posticipata di un giorno a causa delle "valutazioni" in seno alla società dopo la sconfitta casalinga con il Venezia e al possibile esonero di Cristiano Lucarelli. Per questo ...