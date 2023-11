Tennis | sfuma il sogno della Coppa Davis juniores | l’Italia perde con la Repubblica Ceca al doppio di spareggio

(Di domenica 5 novembre 2023)non è riuscita nell’impresa di conquistare la, nei fatti il Mondiale Under 16 riservato a Nazionali di. Gli azzurri sono stati sconfitti dallaper 2-1 nella finale andata in scena sulla terra rossa di Cordoba (Spagna) ed è così svanito ildi alzare al cielo la piccola Insalatiera per la seconda volta nella storia dopo il sigillo del 2012. La formazione capitanata da Nicola Fantone si è arresa soltanto aldicontro la quotata compagine avversaria, che ha così festeggiato il suo quarto titolo dopo quelli del 1988 (come Cecoslovacchia), 1997 e 2017. Andrea De Marchi aveva aperto la giornata nel miglior modo possibile riuscendo a battere Jan ...

Grigor Dimitrov è il primo semifinalista del torneo di Parigi-Bercy: ai quarti il bulgaro ha superato in tre set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-1 4-6 6-4. In semifinale Dimitrov ...Grigor Dimitrov è il primo semifinalista del torneo di Parigi-Bercy: ai quarti il bulgaro ha superato in tre set il polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-1 4-6 6-4. (ANSA) ...