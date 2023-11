Tennis | Djokovic vince a Parigi il suo 40esimo slam

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 novembre 2023) Roma, 5 nov. (askanews) – Nolenon smette di stupire. Il n. 1 al mondoil torneo diBercy, battendo in finale Grigor Dimitrov con lo score di 6-4, 6-3 in un’ora e 38 minuti. Una prestazione dominante diche non ha mai concesso chance al bulgaro, tornato in finale in un 1000 dopo sei anni e in lacrime a fine match. Perè il 40° titolo 1000 della carriera: staccati i gemelli Bryan, diventa così il giocatore ad aver vinto più tornei di questo livello nella storia del circuito. La vittoria di Bercy è il miglior biglietto da visita perin vista delle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. Il serbo arriverà al PalaAlpitour da favorito e gli basteràre un solo match per concludere l’anno al ...