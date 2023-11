Tamirat Tola ed Hellen Obiri hanno vinto la maratona di New York

L'etiope, campione del mondo l'anno scorso in Oregon, ha vinto la prova maschile della maratona di New York, correndo in 2 ore 04'58", nuovo record della competizione.

New York, 5 nov. - (Adnkronos) - Tamirat Tola vince la 52/a edizione della Maratona di New York. L'etiope si impone con il nuovo primato della gara in 2h04'58" precedendo il kenyano Albert Korir (2h06 ...Roma, 5 nov. (askanews) - Sono l'etiope Tamirat Tola e la keniana Hellen Obiri i vincitori della 52ma edizione della New York City Marathon ...