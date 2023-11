Tacconi si racconta a Verissimo | “Pensavo di essere immortale”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStefanoper la prima volta in tv. L’ex portiere dell’Avellino e della Nazionale, tra le altre, si èto adopo l’aneurisma celebrale che lo ha colpito nell’aprile del 2022. “Dopo il coma, di cui non ricordo niente, la riabilitazione, nonostante fossi stato un atleta, è stata molto dura – spiega –– Mia moglie e la famiglia mi hanno sostenuto e sono stati molto importanti. Poi sono stato a San Giovanni Rotondo e mi sono state dietro tante persone brave. Ho lavorato tantissimo”. “Il medico che mi ha operato ha detto non so se arriverà a domattina. Sono frasi forti da sentire, è stata dura ma mia moglie ha resistito senza mai mollare. Adesso che sono tornato a casa mi sta dietro, mi cura e mi guarda –– Non mi fanno toccare il vino e non ...