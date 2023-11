Sveglia con il buonumore | Fiorello riparte con “Viva Rai 2!” Le novità della seconda stagione

Leggi su amica

(Di domenica 5 novembre 2023) Bentornato! Lo showman più amato torna a dare laconagli italiani. Da lunedì 6 novembre prende il via ladi Viva Rai 2!, il varietà mattutino che vede protagonista assoluto. Con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari e un cast confermato e allargato. La primaè logistica: dopo la prima edizione di Viva Rai 2! andata in onda da via Asiago, a Roma – in un glass costruito a pochi passi dall’ingressosede di Radio Rai – quest’anno Fiore e la sua squadra vanno in diretta dal Foro Italico, a pochi passi dalla sede nazionale del Coni. Qui, lontano dagli edifici residenziali, è stato costruito un nuovo ...