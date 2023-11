Stefano Tacconi racconta in tv il suo dramma | l’ex Juventus scoppia in lacrime | VIDEO

(Di domenica 5 novembre 2023)è tornato a parlare dopo la malattia e la lunga riabilitazione. La vita delportiere dellaè completamente cambiata dopo un aneurisma e un’emorragia cerebrale. Il ricovero d’urgenza, l’operazione, il lento recupero fino alla riabilitazione e al ritorno a casa avvenuto pochi giorni fa. Intervistato a ‘Verissimo’ non è riuscito a trattenere le. “Pensavo di essere immortale. Invece dietro l’angolo c’è sempre qualcosa di inaspettato”. Poi i dettagli sul malore: “erano un paio di giorni che ero stanco morto. Avevo mal di testa, avevo preso delle semplice pillole, ma non pensavo di certo ad altro. Era il 23 aprile, il giorno del compleanno di mia moglie. Adesso, però, sono qui e questo è quello che conta”. Il figlio dii ...

Leggi Ancheparla per la prima volta dell'aneurisma: 'Stavo male quel giorno, non avevo capito quanto fosse grave' Leggi Anche Monica Guerritore: 'Ho trascurato le mie figlie per ...

Verissimo, Stefano Tacconi in lacrime: "L'emorragia può tornare" Liberoquotidiano.it

Stefano Tacconi in lacrime a Verissimo: «Pensavo di essere immortale, ma dietro l'angolo c'è sempre qualcosa d ilmessaggero.it

A un anno e mezzo da quella terribile giornata di aprile 2022, in cui venne colpito da aneurisma cerebrale, l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi racconta a Verissimo la durissima esperienza ...E’ stata una intervista molto forte quella di Stefano Tacconi nella puntata di Verissimo in onda il 5 novembre 2023. Pe rla prima volta l’ex calciatore è tornato in tv dove ha raccontato tutto quello ...