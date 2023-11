Stefano Tacconi in tv dopo l’emorragia | “Ho rischiato di morire | è stata dura ma sono qua”

, ospite oggi in esclusiva a Verissimo, su Canale 5, parla per la prima volta in tv dopo l'aneurisma celebrale che l'ha colpito il 23 aprile 2022: "Me la sono vista brutta. Pensavo di ...

Stefano Tacconi in lacrime a Verissimo: «Pensavo di essere immortale, ma dietro l'angolo c'è sempre qualcosa d ilmessaggero.it

Verissimo, Stefano Tacconi in lacrime: "L'emorragia può tornare" Liberoquotidiano.it

Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus negli anni 80, con la quale ha vinto tutte le cinque competizioni UEFA (Coppa Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa ...“E’ stata dura, l’emorragia può tornare e questo mi fa un po’ paura”. Stefano Tacconi oggi a Verissimo racconta il suo percorso dopo l’emorragia cerebrale per l’aneurisma che lo ha colpito ad aprile ...