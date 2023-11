Stefano Tacconi | chi è | età | carriera | come sta oggi | chi è la moglie | figli | dove vive

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 novembre 2023), una vita passata a difendere la porta della Juventus, lo scorso anno è stato colpito da un aneurisma cerebrale tanto da far temere per la sua stessa vita. Adesso però, dopo una lunga riabilitazione, il peggio sembra essere passato: e ora tornerà in tv per raccontare la sua storia. L’ex calciatore sarà infatti ospite per la prima volta dopo la malattia a Verissimo, nel salotto del fine settimana targato Mediaset su Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In attesa di vederlo in studio, e rire così le difficoltà incontrate in questo periodo buio della sua vita, ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Età eè nato a Perugia il 13 maggio del 1957 ed è un ex calciatore italiano, un portiere. E’ stato estremo difensore della Juventus per un quasi ...