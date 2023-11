Sospensione idrica in città | le strade interessate

Leggi su anteprima24

(Di domenica 5 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Alto Calore attraverso una nota ha comunicato che che per improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria sulla retedel serbatoio Pennini del Comune di Avellino, il giorno 07/11/2023, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, potranno verificarsi disfunzioni nell’approvvigionamento nei punti alti delle seguenti: C /da Pennini Frazione V alle e zone limitrofe; Via Santoli e zone limitrofe; Via Serroni e zone limitrofe; Collina Solimene ; Via D i N apoli e zone limitrofe; Via Aurigemma e zone limitrofe L'articolo proviene da Anteprima24.it.