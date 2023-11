Sette italiani su dieci faranno un viaggio durante le vacanze di dicembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 5 novembre 2023) Anche se fa ancora caldo e sembra strano, il Natale è sempre più vicino e si prevede che quest’anno sarà da record per quanto riguarda i viaggi. Secondo un recente studio del potente motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it, il 73% degliha intenzione di partireil mese di, chi prima, chi dopo. E ottobre è un ottimo mese per effettuare le prenotazioni per lenatalizie, con prezzi fino al 20% più bassi rispetto a quelli che si possono trovare all’ultimo minuto. Infatti, il motore di ricerca nel mese di ottobre sta registrando un aumento del 26% delle ricerche di voli e del 34% delle ricerche di hotel per viaggiare a. Jetcost ha condotto uno sondaggio con l’obiettivo di conoscere le prospettive dideglia ...