Sesso? Non è vero che le donne ne hanno meno voglia

(Di domenica 5 novembre 2023) L'abbiamo scritto su Panorama in edicola questa settimana. «Per sfatare il mito, si è scomodato il quotidiano più famoso del mondo, il New York Times. Detto in modo molto sintetico, ma non semplicistico: non èche ledi farerispetto agli uomini. Il tema è al centro di un articolo pubblicato a metà ottobre, che cita uno studio della rivista scientifica Archives of Sexual Behavior, secondo il quale la variabilità del desiderio è pressoché sovrapponibile per lui e per lei e muta in base a fattori come l'umore, il livello di stanchezza, l'intensità del legame con il partner. E allora, come si spiega il luogo comune dell'insaziabilità maschile? Viene associato a un'altra abitudine, quella della masturbazione, che in effetti - lo rileva l'articolo - è più ...