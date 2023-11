Serie C 2023 24 | vittoria di misura del Potenza sul Catania | decide Caturano

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) Ilbatte 1-0 ilal Viviani nella partita valida per il 12^ turno del girone C dellaC, e conquista tre punti d’oro per la rincorsa alla zona playoff. Partita più aperta nella prima frazione coi padroni di casa che partono meglio cercando il gol con più convinzione. Gol che arriva alla mezz’ora col colpo di testa di, che sarà anche la rete decisiva della partita. Nei secondi 45’ minuti partita più bloccata, con gli ospiti che provano ad agguantare il pareggio ma non riuscendo a rendersi mai realmente pericolosi, colche porta a casa il match. Primo tempo che vede un avvio migliore da parte dei padroni di casa che partono aggressivi e provano a pungere in diverse occasioni arrivando più volte a concludere in area di rigore. Poco dopo la mezz’ora, in un momento ...