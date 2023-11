Serie A | Roma-Lecce | le pagelle | ribaltone di Azmoun-Lukaku | vittoria nel segno di Romelu

(Di domenica 5 novembre 2023) Fa tutto l’ex centravanti dell’Inter che dopo due minuti fallisce un rigore ma al 94? segna la rete della rimonta esui pugliesi Unache ha un gusto speciale. Labatte ilnei minuti finali di una partita che la formazione pugliese ricorderà per tanto tempo. Fino al 91? la squadra ospite era in vantaggio meritatamente, ma poi ha vanificato tutto. Un contrasto di Mancini durante(Ansa Notizie.com)Il merito dellaè stato quello di crederci e di avere dalla sua dei giocatori determinanti e decisivi, comeper la rete del pareggio e soprattuttoche ha anche potuto permettersi di sbagliare un rigore all’inizio della gara, ma di essere comunque e sempre ...

Finisce senza gol sullo 0 - 0 il primo tempo di- Lecce, match valido per l'undicesima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. Al 5' Falcone para un calcio di rigore a Lukaku.

Serie A: in campo Roma-Lecce 0-0 DIRETTA Agenzia ANSA

Azmoun-Lukaku nel recupero: 2-1 Roma sul Lecce Sky Sport

Rui Patricio 6: il portiere della Roma quest’oggi è spettatore non pagante. Deve intervenire su un tiro di Pongracic nel secondo tempo; nelle poche occasioni in cui deve sporcarsi i guantoni lo fa ...Mourinho alla fine festeggia abbracciato con Aouar in panchina e poi va a baciare un Lukaku in lacrime. La Roma riscatta nel più rocambolesco dei modi la sconfitta subita a San Siro contro l'Inter e ...