Serie A | Cagliari - Genoa 2 - 1

Le reti tutte nella ripresa Ilbatte 2 - 1 il Genoa oggi 5 novembre 2023 in un match dell'undicesima giornata diA, disputato alla Unipol Domus della città sarda. Tutti nella ripresa le reti: apre la marcature al 48' ...

Serie A: Cagliari-Genoa, probabili formazioni Agenzia ANSA

Le parole dell'allenatore del Genoa Gilardino al termine del match contro il Cagliari Nonostante la rete di Gudmundsson il Genoa non è riuscito a battere il Cagliari, sconfitto 2-1 dalle reti di Viola ...CAGLIARI (ITALPRESS) – All’Unipol Domus il Cagliari batte 2-1 il Genoa e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza considerando anche la Coppa Italia. Settimana perfetta per Cl ...