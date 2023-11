Scandalo Amici | Heater Parisi Scatena Il Polverone!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 5 novembre 2023)sgancia la bomba sue rivela perchè è stata allontanata dal talent show di Maria De Filippi. Ecco le sue forti parole! #La notizia è esplosa nelle ultime ore, dopo le rivelazioni shock di Heather, celebre showgirl e ex giudice del noto talent show “di Maria De Filippi”. In un’intervista rilasciata di recente al quotidiano “Il Fatto Quotidiano”,ha lanciato pesanti accuse sul meccanismo dietro le quinte del programma. Nel 2018,era stata scelta come giudice del talent e non era passata inosservata per le sue critiche taglienti e i frequenti scontri con la collega Simona Ventura. La sua partecipazione era stata segnata da litigi memorabili, come quello ...