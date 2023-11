Sanremo 2024 | Matteo Paolillo è tra i big | scoppia il dibattito sul suo brano

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 5 novembre 2023) L’appuntamento conè dietro l’angolo e c’è grande curiosità per i cantanti che parteciperanno alla kermesse. L’ufficialità arriverà a dicembre, ma intanto emergono già le prime conferme. Tra i big pare ci sarà molto probabilmente, attore salernitano noto per il personaggio Edoardo Conte in Mare Fuori. Secondo le ultime voci, il ragazzo avrebbe proposto unmolto interessante con alcune parti di strofa in napoletano, il cui tema riprende i lati positivi e negativi di una città fantastica come Napoli.: spunta ildiIncominciano ad emergere i primi dettagli di, in particolare riguardo al ...