San Sebastián | guida alla città più stellata

(Di domenica 5 novembre 2023) Affacciata su una spiaggia che ricorda i Caraibi, la cittadina Basca è celebre per il Film Festival, ma è diventata meta di pellegrinaggio anche per nomadi gourmand sempre in cerca di novità. Questa località, infatti, ha la più alta concentrazione di ristoranti premiati in Europa. Panorama li ha provati. Anche quelli (sempre top) piùportata di tutti. Ecco la nostra. Il cameriere arriva e porta un tovagliolo piegato. Al suo interno c’è una «mammella», per degustarla bisogna chinarsi sul tavolo e succhiare dal capezzolo il latte di pecora. È uno dei giochi di prestigio del ristorante Mugaritz, dove lo chef Andoni Luis Aduriz dispensa quella creatività che lo ha reso vincitore dell’Icon Award 2023 nell’ambito della premiazione dei migliori 50 ristoranti del mondo. Il menu Memorie del futuro rappresenta un viaggio sorprendente in 22 assaggi in ...