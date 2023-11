S W A T – Squadra Speciale Anticrimine 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di domenica 5 novembre 2023) S.W.A.T. –2: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, domenica 5 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda S.W.A.T. –2,del 2011 diretto da Benny Boom. Basato sulla serie televisiva S.W.A.T., andata in onda tra il 1975 e il 1976, è il sequel di S.W.A.T. –uscito nel 2003. Di seguito tutte le informazioni. Trama Ilsegue le vicende del sergente Paul Cutler (Gabriel Macht), ex membro della Marina. Adesso l’uomo fa parte della SWAT di Los Angeles, dove si è conquistato il primato di non aver perso vittime civili per ben dieci anni consecutivi. All’apice ...