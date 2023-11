Russia | Stefanini Ispi | In corso una guerra ibrida | lo scopo è rompere la coesione dell' Occidente

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - La finta telefonata alla premier italiana Giorgia Meloni, da parte di un sedicente presidentea Commissione'Unione Africana, è soltanto l'ultimo, in ordine di tempo, di tanti 'scherzi' che fanno parte di quella che è invece una, basata sull'armaa controinformazione. La conversazionea presidente del Consiglio con due prankster russi vanta infatti illustri precedenti, sempre a firma di Vovan e Lexus, da Pedro Sanchez a Boris Johnson, da Elton John a J.K. Rowling, fino a Justin Trudeau, Angela Merkel ed Henry Kissinger. Un bel medagliere, non c'è che dire, per i due burloni russi, ma che nel casoa Meloni "mettono nel carniere un magro bottino, grazie soprattutto all'abilitàa presidente, ...