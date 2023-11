Running | Lago Maggiore Marathon 2023 | vittorie per Poly e Rizzi

Leggi su sportface

(Di domenica 5 novembre 2023) La XII SPORTWAY, organizzata da Sport PRO-MOTION A.S.D., ha visto trionfare Geoffreye Caroline. In uno splendido percorso con vista sul, gli oltre 2mila iscritti sono partiti da Arona ed hanno vissuto una domenica all’insegna dello sport. In campo maschile,ha rispettato il pronostico della vigilia, dominando fin dall’inizio ed imponendosi con il tempo di 2h31’13”. “E’ stata una giornata perfetta. Sono felice di aver gestito la gara al meglio e, anche se stare da solo al comando non è stato facile, ho tenuto duro” ha dichiarato il transalpino, capace di precedere gli svedesi Victor Backman, secondo in 2h43’13”, e Philip Otterdahl, terzo in 2h44’39”. Quarta piazza per Simone Berrino, migliore azzurro in 2h45’07”. Nel ...