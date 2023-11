Rovini lo share | sei caduta in basso | Mammucari massacra Lucarelli | un caso in Rai

(Di domenica 5 novembre 2023) Dove c'è Selvaggia, c'è rissa. Dunque altissima tensione a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1, dove nella puntata del 4 novembre esplode lo scontro tra la giornalista e Teo, ex volto di Tu si que vales alla sua prima stagione nello show danzereccio dopo l'addio a Mediaset. Durante un confronto molto acceso,ha risposto in modo durissimo a Selvaggia, quando quest'ultima ha affermato di apprezzarlo molto di più da concorrente che da giurato. Tutto inizia da una frase dell'ex conduttore de Le Iene: "Ma, secondo te, se ballavano i professionisti, tu stavi seduta là a fare la giurata?".risponde in modo negativo.a quel punto rincara la dose: "Allora è spettacolo, mettetevelo in testa. Se voi anche ...

Il 2,5% dimedio non rende infatti giustizia a un programma che ha spopolato su RaiPlay e sul ... proprio come le cose più belle, non sicol tempo, lasciando piuttosto un bellissimo ...

Ballando, Mammucari massacra Selvaggia Lucarelli: "Rovini lo share, sei caduta in basso" Liberoquotidiano.it

Pino Insegno e L'Eredità, il timore che rovini un titolo storico Rai: Se ... Fanpage.it

La soluzione sarà abilitata dalla piattaforma XCover e consentirà ai rivenditori online di nShift di proteggere gli articoli persi, rubati o danneggiati durante la consegna.Del Piero sul caso scommesse: «Per me c’era solo il campo. Non avrei fatto nulla che potesse rovinare il mio sogno». Le parole dell’ex capitano della Juve Alessandro Del Piero, ex capitano della ...