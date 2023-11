Roma | piazza Navona “invasa” per il “Dia de muertos”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 novembre 2023), 5 novembre 2023 – In Messico si festeggiano le ricorrenze dei defunti come in Italia, ma con un altro spirito, molto allegro, partecipativo, festoso, musicale. I cimiteri diventano luoghi di festa con banchetti, musica, fiori, danze in onore dei propri cari, laddove il defunto viene coccolato come se fosse ancora in vita, proprio perché per i messicani la morte fa parte della vita. Nelle case vengono allestiti dei veri altari con carta multicolore. Su di essi trovano posto le foto dei defunti con accanto fiori, incenso, candele, festoni, e cibarie che erano quelle preferite dai morti quando erano ancora in vita ed oggetti che usavano più di frequente. Queste feste durano in Messico dal 28 ottobre al 2 di novembre. L’ambasciata Messicana aha organizzato questa domenica, 5 novembre, una pittoresca sfilata musicale e in maschera, accompagnata ...