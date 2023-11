Roma-Lecce | le formazioni ufficiali | Dybala affianca Lukaku contro Krstovic

- Laospita ildi D'Aversa per riscattarsi dopo il ko contro l'Inter. Mourinho è pronto a lanciare di nuovo dal 1' la coppia Lukaku - Dybala: una vittoria significherebbe scavalcare la Lazio in ...

Roma-Lecce: formazioni ufficiali Fantacalcio ®

In mezzo al campo Bove, Cristante e Aouar. In casa Lecce c’è Dorgu. Va in panchina Gallo. D’Aversa sorprende tutti con Banda dal 1' al posto di Strefezza. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente ...Roma - Lecce è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - ...