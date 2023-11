Roma-Lecce 2-1 le pagelle e il tabellino della partita | finale thriller all’Olimpico

I capitolini sbagliano un rigore con Lukaku, nella ripresa il gol di Almqvist per i pugliesi. Laribalta tutto nel recupero Lavince 2 - 1 contro ilnel match in calendario per l'undicesima giornata della Serie A 2023 - 2024. I capitolini sbagliano nel primo tempo un rigore con Lukaku e vengono puniti nella ripresa ...

Roma - Lecce (2-1) Serie A 2023 la Repubblica

Roma Lecce 2-1, gol e highlights: decidono Azmoun e Lukaku con due gol nel recupero Sky Sport

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...Se fosse finita al 90' avrebbe vinto il Lecce. E invece è finita al 97', e nel recupero la Roma ha prima pareggiato e poi ha trovato il gol del vantaggio. Psicodramma ...