Roma | le pagelle di CM | Lukaku si fa perdonare alla grande Azmoun | che ingresso!

Tabellino eLazio Women (4 - 3 - 1 - 2): Guidi 6,5; Pittaccio 6,5, Mancuso 6, Varriale 6,5, Gothberg 6 (dall' 83' Pezzotti s.v.); Colombo 6,5 (dal 58' Castiello 6), Eriksen 7, Goldoni 7; ...

LIVE Le pagelle di Roma-Lecce Voce Giallo Rossa

Roma-Lecce 2-1 LE PAGELLE: Lukaku, 11 metri sopra il cielo. Azmoun Prime ForzaRoma.info

Rui Patricio 6: il portiere della Roma quest’oggi è spettatore non pagante. Deve intervenire su un tiro di Pongracic nel secondo tempo; nelle poche occasioni in cui deve sporcarsi i guantoni lo fa ...Due gravissime distrazioni della difesa del Lecce al 92' e al 94' causano la sconfitta dei giallorossi contro la Roma di Mourinho. I salentini erano passati in vantaggio con Almqvist. Essere in ...