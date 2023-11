Roma incredibile | Lecce ribaltato nel finale! Lukaku si fa perdonare

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 novembre 2023) Finisce 2-1, match delle 18 dell’Olimpico. I giallorossi si salvano nel finale con la rete dell’uzbeko Azmoun.sbaglia un rigore e poi segna il gol decisivo. SI SALVA ? All’Olimpico laprova a riscattarsi dopo la sconfitta contro l’Inter di domenica scorsa a San Siro. Ma il, nonostante il periodo no, non vuole fare da vittima sacrificale. Dopo 5’ subito occasionissima per i giallorossi conche sbaglia un calcio di rigore, facendosi ipnotizzare da Falcone. Al 25’ lapreme ancora con Bove, che conclude verso la porta, ma bravo ancora Falcone a chiudere la porta. Nella ripresa, gran. Tra il 54 e il 60’ sfiora due volte la rete con Pongracic e Kristovic e al 72’ trova il clamoroso 0-1 con Almqvist, che ...