Roma | 13enne muore in un incidente stradale a Trigoria | si ribalta l’auto su cui viaggiava

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Unaha perso la vita anella notte tra sabato e domenica dopo chesu cui si trovava con la madre e una sua amica si èta tre volte, intorno alle due del mattino, all’altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg, su via Laurentina, nella zona di. La ragazzina, nata nel 2010, è morta durante il trasporto d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto per i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della polizia diCapitale. Ci sono ancora dubbi su chi si trovasse alla guida tra la madre e la sua amica: entrambe sono risultate positive ai primi test per l’utilizzo di sostanze e alcol. Secondo una prima ricostruzione, l’autista, a causa dell’elevata velocità a cui, non si è accorto della presenza della rotonda, ...