Rimini-SPAL lunedì 06 novembre 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici | convocati Colucci con diverse defezioni

Ecco le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di, match valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024 . I padroni di casa sono penultimi in classifica con soli otto punti insieme al Sestri Levante e ...

La sfida Rimini-Spal sul filo del rasoio La Nuova Ferrara

Rimini-Spal, la vigilia di Emanuele Troise News Rimini

Il Rimini riceve la Spal (ore 20.45) ed Emanuele Troise vede la sua squadra in fiducia e pronta al terzo risultato utile consecutivo: «Ripartiamo ...La diretta live di Rimini-Spal, match valido per per la dodicesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone B allo stadio Romeo Neri si sfidano due squadre partite male e a caccia di una vittoria per ...