“Ridateci il giardino di piazza dei Navigatori” | la petizione online dei residenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 novembre 2023)deicambia look, ma idisapprovano il restyling. Iniziati i lavori a marzo 2023, la riqualificazione delladoveva restituire nuove aree verdiVIII per la Lista Calenda, sostiene che i consiglieri sono stati estromessi da tutto ed erano all’oscuro del progetto” data-wplink-url-error=”true”> all’Eur, il risultato invece è una colata di cemento che mette ora i cittadini sul piede di guerra. “Seppur in uno stato di forte degrado, come molti parchi urbani a Roma, laera luogo di incontro e sosta per gli abitanti e non solo. Ora è diventato un parcheggio”, tuonano alcuni che, armandosi di, promettono di indirizzare le proteste direttamente agli uffici municipali. Al via la...