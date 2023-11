Report stasera su Rai 3 | La Mafia in Veneto e il ritorno a Wuhan | quattro anni dopo il Covid

(Di domenica 5 novembre 2023)5 novembre su Rai 3 torna: ecco le anticipazioni del programma di Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55., 5 novembre, su Rai 3 in prima serata a partire dalle 20:55, torna. Sigfrido Ranucci e la sua squadra ci presentano due scottanti inchieste, ecco le anticipazioni di questa sera. Le inchieste del 5 novembre ditorna con due inchieste: La prima sull'espansione della criminalità organizzata ine il suo giro d'affari. La seconda sulla peste suina girata a, in Cina, dove la troupe della trasmissione di Rai 3 è tornatail. Cosa veneta L'inchiesta è firmata da Walter ...

20:55 -23:15 - Fame d'amore 00:00 - Tg3 Mondo 00:25 - Meteo 3 00:30 - In mezz'ora Rai 4 18:...45 - TG4 ULTIM'ORA 19:50 - TEMPESTA D'AMORE - 107 - PARTE 3 - 1aTV 20:30 -ITALIA WEEKEND ...

“Report” tra mafia veneta e peste suina Tv Sorrisi e Canzoni

Report, allevamenti intensivi e peste suina: stasera l’inchiesta di Giulia Innocenzi Corriere della Sera

Stasera 5 novembre su Rai 3 torna Report: ecco le anticipazioni del programma di Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55.La giornalista ha visitato gli allevamenti intensivi in Cina e poi ha approfondito la situazione in Italia, dove già molti animali sono stati abbattuti per la malattia ...