Real Sociedad cade in casa col Barcellona! Un gol allo scadere

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 novembre 2023) Ilperde inla sfida valevole per la dodicesima giornata di Liga contro il Barcellona. Nei “blaugrana” decide il gol di un difensore praticamentere. SCONFITTA IN CAMPIONATO – Prosegue il momento altalenante delin campionato. L’ultimo risultato negativo è proprio quello maturato incontro il Barcellona. La squadra allenata da Imanol Alguacil prova a tenere testa al Barcellona terzo in classifica, ma sul finale di partita, al 94?, il difensore Ronald Araujo decide la partita segnando un gol importantissimo ai fini del campionato. Mercoledì lasfiderà il Benfica in Champions League, nello stesso girone dell’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...