CAGLIARI - La strepitosa rimonta col Frosinone ha messo il turbo al Cagliari : la squadra disupera 2 - 1 il Genoa (terza vittoria di fila compresa la Coppa Italia) e sale a 9 punti in classifica, superando il Verona. Il neo entrato Viola sblocca il risultato in avvio di ripresa, ma ...

Ranieri vince ancora: Cagliari-Genoa 2-1 Corriere dello Sport

Il Cagliari c'è: Ranieri vince con i cambi la sfida contro il Genoa Sportitalia

Settimana perfetta per Claudio Ranieri che azzecca tutti i cambi e incassa tre punti d’oro nella lotta per la salvezza. Buona la prova del Genoa di Gilardino che nella ripresa non ha però saputo ...Cagliari Genoa era la gara della domenica pomeriggio. Una gara importante e di grande interesse. Inoltre una gara a rischio anche per ciò che concerne le tifoserie ...