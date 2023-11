Randi Ingerman | chi è l’ex marito Luca Bestetti | “L’ho amato alla follia”

(Di domenica 5 novembre 2023) Un periodo duro in cui ha perso un bambino, l’agente e ilnel 2004 in cui, dopo 12 è stata lasciata dal. “Non dormivo, nè mangiavo più” ha raccontato. “Sono arrivata a pesare 46 chili“. Solo di recente, la showgirl si è ripresa, grazie al sole della Sardegna e a un nuovo compagno, Gianni Bertone. Lui aveva 8 anni di meno, ma possiede le capacità seduttive di un veterano. All’inizio degli anni Duemilaha due aborti (uno nel 2003, pochi giorni dopo essere stata l’inconsapevole vittima di Scherzi a Parte). La mattina di un giorno del 2005 la nipotina di 9 mesi, figlia di suo fratello, non si sveglia dopo essere statattata al seno dmadre ...

è un'attrice e modella statunitense naturalizzata italiana, nata a Filadelfia nel 1967. La sua famiglia è di religione ebraica. Ha iniziato la sua carriera in Italia negli anni '80, ...

Non vediamo l'ora di scoprire se la 52enne è davvero in dolce attesa. Infine, il grande ritorno in tv di Randi Ingerman. L'ex modella e attrice, oggi 55enne, si aprirà sul tema della salute mentale.