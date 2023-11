Quarta Repubblica | le anticipazioni di lunedì 6 novembre

(Di domenica 5 novembre 2023), gli argomenti, gli ospiti e tutte lediDomani sera,, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata il conflitto in Medio Oriente con un’intervista esclusiva all’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, già capo di Stato maggiore dell’Esercito. Il viaggio nelle piazze anti-Israele approda a Parigi con un servizio sull’onda antisemita che monta in Europa. Dalla città di Lione i nostri inviati racconteranno l’ultimo episodio di intolleranza contro un’ebrea. Si ritornerà a parlare di ambiente e clima con servizi e approfondimenti ...

...visita in Cina del 2017 la Corea sara' il quarto Paese asiatico per il presidente della, ... A proposito dei rapporti bilaterali la Corea e' laeconomia dellAsia ma la prima per ...

Quarta Repubblica, anticipazioni 30 ottobre: intervista a Fazzolari Mediaset Infinity

Quarta Repubblica, ospiti: Porro intervista l'ex premier israeliano Olmert Affaritaliani.it

C’è anche l’Italia tra le 16 squadre in campo da lunedì per le Juniors Davis Cup Finals, in pratica il campionato mondiale a squadre Under 16. Si giocherà su campi in terra rossa… Leggi ...E quindi, togliendo le sconfitte contro Carlos Alcaraz a Wimbledon (finale) e contro Medvedev a Dubai (semifinale), ipoteticamente prevedibili, la domanda sorge spontanea: come ha fatto a perdere il ...