Quanto tempo serve per ricaricare un' auto elettrica?

(Di domenica 5 novembre 2023) Come si calcola ildi ricarica delle auto elettriche? È una domanda che sempre più persone si pongono, magari perché stanno valutando l'acquisto di una vettura spinta dal motore elettrico oppure perché semplicemente iniziano a essere curiose su questa nuova tecnologia. In ogni caso, prima di rispondere bisogna fare un paio di premesse. Le auto elettriche hanno bisogno dei rifornimenti proprio come le vetture tradizionali. Solo che non ci sono carburanti ma un trasferimento di energia perle batterie. Un'operazione che cambia a seconda della situazioni e degli strumenti a disposizione. Se finora siamo stati abituati a fare il pieno ovunque e in pochi minuti, l'approccio all'elettrico è diverso. Bisogna tenere conto del tipo di infrastruttura a disposizione e della sua capacità di trasmissione di corrente elettrica che si misura in kWh, ...