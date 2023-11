Quanti soldi hanno vinto i vincitori della Maratona di New York? Stesso assegno per uomini e donne

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) Tamirat Tola ed Hellen Obiriladi New2023. L’etiope ha giganteggiato in lungo e in largo, alzando il ritmo già nei primi quindici chilometri, sgretolando il gruppo di testa lungo il ponte di Queensboro e poi piazzando l’attacco risolutore nei pressi del 31mo chilometro. Il Campione del Mondo 2022 ha firmato anche il recordcompetizione (2h04:58) lasciandosi alle spalle il kenyano Albert Korir (2h06:57) e il connazionale Shura Kitata (2h07:11). La kenyana ha invece primeggiato in una gara tattica, riuscendo a fare la differenza all’interno dell’ultimo chilometro e tagliando il traguardo a Central Park con il crono di 2h27:23 davanti all’etiope Letesenbet Gidey (2h27:29) e alla connazionale Sharon Lokedi (2h27:33). L’africana ha conquistato la seconda Major in carriera, ...