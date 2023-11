(Di domenica 5 novembre 2023)ha sconfittoper 3-1 (23-25; 25-18; 25-20; 25-15) nel big match della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile, andato in scena di fronte ai 12.000 spettatori chegremito il Mediolanum Forum di Assago. Le Pantereperso in volata il primo set, poiribaltato agevolmente la contesa ebattuto la compagine meneghina per la seconda volta nel giro di otto giorni. Si tratta di una prova di forza davvero importante e che lancia un importante segnale anche in ottica scudetto. C’era grande attesa per il duello tra gli opposti. Paolasi è distinta nel primo set vinto da, ma poi si è progressivamente spenta sulla lunga distanza e soltanto a tratti è stato sostenuta dal martello Myriam Sylla e aiutata ...

DALL'AJAX AL CHELSEA,GOL CON L'OLANDA! - Poi qualcosa non è andato per il verso giusto ... con il secondo posto in classifica frutto di 26e la bellezza di 23 gol realizzati, di cui 7 ...

Quanti punti mettono in palio le ATP Finals Bottino notevole che può cambiare volto al ranking OA Sport

Quanti punti hanno fatto Egonu e Haak in Milano-Conegliano Scontro diretto favorevole alla svedese OA Sport

La Juventus ha conquistato 23 punti in questo campionato ... ha già realizzato cinque gol in nove match di questo campionato, solo uno in meno di quanto fatto in 24 presenze nel 2022/23 e due in meno ...In qualche modo bisognava rispondere sul campo alla prova non convincente in quel di Vincenza non tanto per dimostrare agli avversari, semmai ci fosse il bisogno, della valenza del proprio roster ...