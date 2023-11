PSG | gli italiani di Parigi nelle ultime decadi

Leggi su dailymilan

(Di domenica 5 novembre 2023) In principio, al PSG, fu Marco Simone; nel 1997 il Milan lo cedette proprio aini per una cifra record, all’epoca, di 10 miliardi di lire. Supercoppa, coppa di Francia e coppa di Lega alla prima stagione per l’attaccante che venne eletto miglior calciatore del campionato dove rimase un’altro anno prima di accasarsi al Monaco. Poi tanti anni di nulla forse perchè in quel periodo il made in Italy era inaccessibile data l’alta qualità dei giocatori e i prezzi, all’epoca, della Serie A. Però con l’arrivo al PSG del munifico presidente Al-Khelaifi la cosa cambia; proprio nell’anno del suo insediamento, il 2011, arriva il portiere Sirigu dal Palermo per circa 4 milioni di euro. Ottima la carriera dell’azzurro acon ben 13 trofei domestici sollevati in cinque stagioni. L’anno successivo la pesca dallo stivale italico continua con Thiago Motta, ...