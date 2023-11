Prosegue la crisi del Milan | ko in casa con l' Udinese

Leggi su agi

(Di domenica 5 novembre 2023) AGI - Reduce dalla sconfitta con la Juventus e dal pareggio subito in rimonta con il Napoli, oltre che dal brutto ko in Champions League con il Psg, ilil proprio periodo diperdendo clamorosamente incontro l', alla prima vittoria assoluta da inizio campionato. A San Siro finisce 1-0 per i friulani grazie al calcio di rigore di Pereyra nel secondo tempo: la squadra di Pioli è costretta così a restare al terzo posto a 22 punti, scivolando a -6 dall'Inter capolista, mentre gli uomini di Cioffi fanno gran festa e prendono una bella boccata d'ossigeno salendo a quota 10. La prima grande occasione del match è per i friulani e capita al 9' sul destro di Pereyra, che fallisce di fatto un rigore in movimento dopo uno svarione difensivo di Florenzi. Con il passare dei minuti ...