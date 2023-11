Programmi TV di stasera | domenica 5 novembre 2023 Su Rai 2 il finale dell’ottava edizione de ‘Il Collegio’

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 5 novembre 2023) Il Collegio 8 (US Rai) Rai1, ore 21.30: Cuori - 1^Tv Fiction. 2×011 – Il Futuro Non Esiste Che Al Presente: Il Natale è alle porte portando, forse, un po’ di serenità: Delia sente che è giunto il momento di riavvicinarsi a sua madre, mentre il legame fra Luisa e Riccardo si fa sempre più forte. 2×012 – Niente è impossibile: Quando Anna scompare misteriosamente la notizia inizia a circolare fra le corsie del reparto. Delia è sconvolta e si rivolge a Marcello per cercare di rintracciare il colpevole. Rai2, ore 21.00: Il Collegio - Ultima Puntata Docureality.di stagione per l’ottavade “Il Collegio”. Fra la tristezza della separazione, la gioia di riabbracciare i propri cari e la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza che li ha cambiati profondamente, i collegiali del 2001 sono pronti ad affrontare gli esami finali. Riusciranno ...